Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
КП «Полтаваелектроавтотранс» підписало договір про закупівлю обладнання геонавігації з озвучуванням зупинок для електротранспорту на майже 600 тисяч гривень. На ці кошти товариство, яке виграло тендер, до кінця року обладнає 65 тролейбусів GPS- реєстраторами руху «Глобус – G – 6», додатковими модулями до пристрою контролю руху «Глобус АI (аудіо інформатор), гучномовцями та монтажним комплектом всього обладнання. Також фірма дає гарантію на обладнання – 1 рік.
Майже всі моделі полтавських тролейбусів дозволяють вільно використовувати названий навігатор. «Богдани» навіть не потребують заміни штатних гучномовців.
У тролейбусах моделей: ЮМЗ Т1, ЮМЗ Т2, ЮМЗ Т2П гучномовці замінять на потужніші. Систему озвучування зупинок інтегрують до системи оголошення інформації в салоні з використанням примусового перемикача.