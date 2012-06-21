У Польщі з 1 жовтня набрали чинності зміни до закону про пенсійний вік, що встановлюють вік виходу на пенсію для жінок у 60 років, чоловіків – 65 років.
Про це повідомляє «Радіо Польща».
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Таким чином пенсійна система в країні повернулася до ситуації, яка діяла до реформи 2012 року. Відповідно до неї пенсійний вік для громадян планувалося підвищити до 67 років незалежно від статі.
Нині полякам дозволено працювати після досягнення пенсійного віку. Згідно з дослідженнями, близько 20% поляків мають намір продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, близько 50% планують вийти на пенсію, тоді як 30% відзначають, що це буде залежати від низки умов.