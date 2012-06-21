Найбільша польська авіакомпанія LOT запускає рейс з українського Львова до польського міста Бидґощ.
Як повідомляє Польське радіо , перший рейс повинен був відбутися в ніч з 3 на 4 серпня.
Літаки курсуватимуть між двома містами по понеділках і п'ятницях. Політ з Бидґоща до Львова триватиме 1 годину 20 хвилин на 78-місному літаку Bombardier Dash Q400.
За словами речника Польських авіаліній Адріана Кубіцького, попередні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидґощ буде рентабельним.
Нагадаємо, що на початку цього року авіакомпанія LOT почала літати в Жуляни.
А в кінці червня компанія оголосила, що збільшить кількість рейсів за маршрутом Варшава-Одеса до 14 в тиждень до початку вересня.