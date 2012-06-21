У віці 78 років пішов з життя відомий російський актор театру і кіно Олексій Петренко. Про смерть актора повідомили на сайті Спілки кінематографістів Росії.
«Двадцять другого лютого 2017 року раптово помер видатний російський актор Олексій Петренко... Союз кінематографістів Росії тужить разом з рідними і близькими видатного російського актора Олексія Васильовича Петренка. Колеги Олексія Васильовича приносять щирі співчуття його родичам», — йдеться в повідомленні.
Причини смерті поки не відомі.
Петренко народився в 1938 році в селі Чемер Чернігівської області, закінчив Харківський театральний інститут. Артист працював у Ленінградському театрі імені Ленсовета, Московському драматичному театрі на Малій Бронній, у МХАТі.
Актор багато знімався в кіно, на його рахунку понад 70 ролей у фільмах. Найвідоміші з них — «ТАРС уповноважений заявити», «Жорстокий романс», «В'язень замку Іф», «Сибірський цирульник», «Стомлені сонцем-2».