28 липня стало відомо про смерть радянського і російського письменника, дисидента Володимира Войновича. Йому було 85 років. Співчуття і спогади про письменника - в матеріалі ТАСС.

Владимир ВОЙНОВИЧ: Путін - це Ленін







"Одна з найголовніших втрат для літератури 60-х"

Президент Російського ПЕН-Центру, письменник Євген Попов назвав смерть Володимира Войновича, який сьогодні помер у віці 85 років, однією з найголовніших втрат для літератури 1960-х років. Про це він заявив сьогодні в розмові з ТАСС.

"Для мене це страшна несподіванка, трагічна новина, - сказав Попов. - Це одна з найголовніших втрат для літератури 60-х років, я думаю, що навіть остання втрата, тому що від блискучої плеяди: Аксьонова, Ахмадуліної, Євтушенка, Вознесенського - залишався тільки Войнович. Його тепер немає ".

"Він був особистістю, епохою, людиною"

Голова Фонду Достоєвського, письменник Ігор Волгін переконаний, що поезія Володимира Войновича була символом космічної епохи. Про це літературознавець розповів кореспонденту ТАРС в суботу.



"Войнович був особистістю легендарною, спочатку в свідомість увійшли його вірші, він ототожнювався з епохою космосу, польотом людини в космос, космонавтами і зараз виконують гімн на його вірші -" Я вірю, друзі ", - сказав Волгін. - Він був особистістю, епохою, людиною, яка завжди була вірною своїм принципам і твердо їх дотримувалася ".

Волгін вважає, що Войнович був дуже послідовним і в критиці.

"Він був чоловік принципів, яких дотримувався все життя, їх можна розділяти і не розділяти, - продовжив він. - Він дуже послідовно поводився. Його змагання з Олександром Солженіциним теж увійде в історію. Дві точки зору різні, два полюси".

"Войнович став класиком за життя"

Художній керівник Московського державного театру "Біля Нікітських воріт" Марк Розовський сумує через втрату письменника Володимира Войновича.

Розовський нагадав, що його пов'язувала багаторічна творча дружба з цим письменником, а в жовтні 2015 року в театрі "Біля Нікітських воріт" відбулася прем'єра п'єси Войновича "Бі-ем дабл-ю", яка досі знаходиться в репертуарі колективу.

За словами співрозмовника агентства, "Войнович став класиком за життя, його книги - безсмертні, а одине з перших його оповідань називалося" Хочу бути чесним ".

"Всього три слова, але ж це була програма для цілого покоління шістдесятників. Нам залишилося в спадок видатне прагнення письменника до свободи і людського щастя. На жаль, сонце нашої свободи зайшло, тому що помер Володимир Миколайович Войнович", - додав він.

Войнович, за словами Розівського, володів "великою простотою і в душі, і в своїх книгах, але в той же час, він володів величезним почуттям гумору і хотів і бажав своїм друзям і всім нам, та й власне всім нашим сучасникам, любові і поваги один до одного ".

"На жаль, після його відходу, дихати свободою стане важче", - вважає художній керівник театру.

"Перед польотами в космос і я слухав" Чотирнадцять хвилин до старту "

Пісня на вірші Володимира Войновича "Чотирнадцять хвилин до старту" підвищує зібраність і покращує настрій перед польотом на орбіту, розповів ТАСС радянський і російський космонавт Володимир Титов, який в 1983 році за 90 секунд до старту був врятований з палаючої ракети.

"У кожного космонавта є свої звички, підходи, прийоми, кожен вибирає для себе при підготовці до старту щось, що йому рідніше і ближче. Звичайно, пісня, яка дозволяє і поліпшити настрій, і рівень зібраності - це завжди корисно, люди з задоволенням використовують це перед стартами ", - розповів він.

За його словами, зазвичай подібні пісні включали в автобусі на шляху до стартової позиції. "Перед польотами в космос і я слухав" Чотирнадцять хвилин до старту ", - зазначив Титов.

ЦИТАТИ ВОЛОДИМИРА ВОЙНОВИЧА:

Після початку агресії РФ у 2014 році: "Взагалі, Путін - людина розумна. Принаймні, перші вісім років свого правління він діяв досить обережно. Зараз, мені здається, зійшов з розуму. Все-таки я вважаю, що Путін на Київ не піде", - говорив він.



Про Україну: "...Для радикалізму теж є підстави. Тому цілком можливо, що з Росією відбудеться те, що сталося з Радянським Союзом: вона, можливо, розвалиться на шматки. І якісь шматки підуть далеко... а якась частина застрягне в далекому минулому", - сказав він.



"Може, зараз треба побудувати паркан. Але, думаю, в кінці кінців прийде час, коли ми його добровільно з обох сторін зламаємо і Росія теж ступить на той важкий шлях, на який ступила Україна і насилу рухається по ньому".



"Крок назад потрібно зробити, потрібно перестати врешті-решт, втручатися в справи іншої країни. Треба бути реалістами, треба зрозуміти, що не проходить авантюра, що вона ніякої користі не принесе нікому, вона принесе тільки шкоду. Наші відносини з Україною чим далі, тим гірше і для України, і для нас, виграшу немає ніякого. Настав час тверезо подумати, як-то виповзати з цієї ситуації. Я не кажу про Сирію".

