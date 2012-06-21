Французька актриса Мірей Дарк померла в ніч на понеділок у віці 79 років, повідомляє Parisien.
Мірей Дарк зіграла в декількох десятках фільмів, найбільш відомим з яких є "Високий блондин у чорному черевику". У 2005 році Дарк стала лицарем Почесного легіону Франції.
Протягом 15 років Дарк була супутницею зірки французького кінематографа Алена Делона, однак їхні стосунки офіційно так і не були зареєстровані.
В останні роки актриса страждала від серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема, перенесла три крововиливи в мозок і дві операції на серці.