На Полтавщині діють програми із забезпечення дотримання прав та інтересів дітей-сиріт. Вони спрямовані насамперед на захист житлових та майнових прав дітей цієї категорії. На реалізацію програм передбачено понад 11 мільйонів гривень.
— Загалом на обліку служб у справах дітей Полтавської області перебуває 2354 дитини-сироти. Із них 693 дитини потребують житла. 226 дітей мають житло у власності, а більшість (1335 осіб) — мають оселю на праві користування, — говорить начальник служби у справах дітей Полтавської облдержадміністрації Інна Конончук.
Органи опіки та піклування ухвалюють рішення на користь збереження та закріплення цього житла за дітьми. Крім того, служби у справах дітей ведуть персоніфікований облік нерухомого майна дітей. Це робиться для контролю за своєчасним взяттям їх на квартирний та соціальний облік.
Після виходу з дитячих будинків, прийомних сімей та закладів для дітей-сиріт таких хлопців і дівчат повинні позачергово забезпечувати впорядкованим житлом за місцем їхнього походження. Таким чином, основним напрямом подолання сирітства на Полтавщині є не лише соціально-правова підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування, а й комплекс заходів соціальної адаптації.