Станиця Луганська, Щастя, Попасна — це лише неповний перелік прифронтових міст, де творять добро цими днями помічники Cвятого Миколая з Рівненщини. Ними стали голови чотирьох райдержадміністрацій — Дубенської, Гощанської, Корецької та Костопільської. Це старт новорічно-різдвяних свят і водночас продовження постійної гуманітарної акції «Не будь байдужим!», яку започаткував голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
Цього разу в «сіру зону», де живуть такі, як на всьому білому світі, щирі дітлахи, поїхало ще 30 тонн вантажу: новорічні подарунки, солодощі, зошити, канцелярське приладдя, дитяча література та, звісно, дружні листи від ровесників.
— Багато дітлахів на Луганщині ще не до кінця розуміють сутність цього свята, його походження. Тому особливу увагу ми приділили саме дитячим подарункам та гостинцям: адже нам сьогодні дуже важливо змінити психологію дітей зі сходу, переконати їх, що на заході живуть такі самі однолітки, з такими ж турботами. Тому, працюючи в межах угоди між Луганською та Рівненською областями, ми насамперед орієнтуємося на налагодження добрих дружніх стосунків між нашими дітьми. Вони, переконаний, зможуть по-справжньому об’єднати Україну, — каже Олексій Муляренко.
До речі, делегація помічників Миколая повезла подарунки й для українських військових, які боронять наш спокій.
Рівненщина та Луганщина уклали угоду про співпрацю на початку жовтня.
Нині триває третє кількаденне відрядження офіційних представників Рівненщини на Луганщину. Нагадаю, рівняни також відновлюють зруйнований храм у Новопсковському районі.