Триває розвиток експериментального проєкту Мінветеранів з упровадження інституту помічника ветерана в чотирьох пілотних областях. На 400 запланованих посад помічників уже є 439 кандидатів, а на Вінниччині перші підготовлені 19 фахівців уже стають до роботи. Про це повідомила генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

«На сьогодні є 439 кандидатів, які виявили бажання стати помічником ветерана, на 400 запланованих посад. Найбільше таких охочих на Вінниччині — 119 та Львівщині — 109 осіб. Тривають співбесіди другої хвилі з кандидатами у громадах Вінницької, Миколаївської, Дніпропетровської та Львівської областей. Уже 181 кандидат пройшов другий етап добору, і невдовзі вони розпочнуть профільне навчання в Центрах ветеранського розвитку», — розповіла посадовиця.

Середній вік кандидатів у помічники ветерана — 43 роки, майже половина з них — жінки. Усі мають вищу освіту.

На Миколаївщині завершилося навчання першої групи із 23 майбутніх помічників ветеранів. Усі вони отримали сертифікати, невдовзі їх працевлаштують у своїх громадах.

Днями розпочато навчання в Центрі ветеранського розвитку у Дніпрі для 21 слухача, а у Львівській області проходять навчання для першої групи із 25 кандидатів у помічники ветерана. Їхня підготовка триватиме до початку жовтня.

«До спершу заявлених чотирьох областей — учасників пілотного проєкту із запровадження інституту помічника ветерана додатково долучаються громади Сумської, Полтавської, Закарпатської, Харківської, Київської областей та міста Києва. Мінветеранів за підтримки міжнародних донорів організувало та провело дві хвилі навчання для тренерів майбутніх помічників ветеранів. Після завершення пілоту проєкт буде масштабовано на всю Україну. Загалом до кінця 2024 року плануємо підготувати 15 тисяч помічників», — зазначила Світлана Березіна.