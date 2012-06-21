Фрукти і овочі не тільки низькокалорійні, вони також проганяють напади голоду і знижують рівень гормонів апетиту. Помідор, справжній чемпіон зі схуднення. Головний томатний козир – лікопін. Червоний пігмент, який розщеплює жири, є в помідорах у великій кількості. Лікопін відповідає за відчуття ситості, а в результаті і в задоволеності.
Вчені з університету Рідінга провели експериментальне дослідження. Допомогти науці погодилися 517 жінок середньої статури віком від 18 до 35 років. Добровольцям пропонувалися сендвічі на вибір: з морквою, помідорами або вершковим сиром. У результаті дослідження, найбільш ситними виявилися томатні смаколики. Що і треба було довести, повідомляють іноземні ЗМІ.
І ще кілька плюсів на користь помідорної дієти: томати істотно знижують ризик ракових і серцево-судинних захворювань, захищають шкіру від шкідливого впливу сонячних променів і прискорюють загоєння ран.