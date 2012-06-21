Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд офіційно попросив президента РФ Володимира Путіна помилувати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у колонії. Він голодує з 14 травня. Про це «Голосу Америки» повідомили у прес-службі Ради Європи. «Документ надіслано, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичних каналів Росії», — зазначали у прес-службі.
Нині складно прогнозувати, який ефект дасть прохання Ягланда, котрий звернувся до Путіна в межах Європейської конвенції з прав людини як голова міжнародної організації. Прес-секретар Путіна Дмитро Пеєсков вже заявив, що Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання Генсека РЄ з точки зору російського законодавства.
Проте все ще існує ймовірність, що Москва цинічно використає звільнення Олега Сенцова у великих торгах з Радою Європи, де на кону стоїть безумовне повернення до ПАРЄ делегації Держдуми РФ.
Ось уже майже два роки Росія шантажує Раду Європи, вимагаючи скасування з російської делегації всіх санкцій у ПАРЄ, накладених на неї через анексію Криму та воєнну агресію на Донбасі. У хід пішов найвагоміший козир — гроші. Москва офіційно заявила, що не платитиме свого внеску до РЄ, оскільки не бере участі в сесіях ПАРЄ. Адвокатом російських інтересів у РЄ виступає сам генсек, який заявляє, що Європі за будь-яку ціну потрібен діалог з Москвою, і закликає депутатів асамблеї зняти з російської делегації санкції.
Настрої асамблеї щодо Росії, де проросійське лобі вже запустило механізм зміни регламенту ПАРЄ, які дали змогу обнулити всі рахунки росіян, доволі неоднорідні. За інформацією «УК», на сьогодні ПАРЄ не готове зняти санкції з депутатів Держдуми. Проте у разі помилування Олега Сенцова Путіним у генсека РЄ з’явиться вагомий козир у дискусії про велике повернення Росії в РЄ. Схоже, саме про це Ягланд говорив із Путіним під час останнього візиту генсека до Москви, який відбувся минулого тижня.