Під головуванням Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка відбулося третє засідання офісу координації розвитку електронної охорони здоров’я. Його створено для ефективної взаємодії партнерів та управління розвитком електронної охорони здоровʼя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цього разу темою зустрічі були підсумки 2023 року і планування року наступного.

«Цифровізація давно стала синонімом комфорту: спрощені процедури та зручні сервіси. Діджиталізація сфери охорони здоров’я спрощує життя і для медиків, і для пацієнтів, і для державних інституцій. 2023 рік був складним. І 2024 буде нелегким. Побажань до цифровізації процесів багато. Наше Міністерство зацікавлено в розвитку цього напряму. Офіс координації розвитку електронної охорони здоров’я потрібен – щоби чітко зрозуміти можливості та рухатись на шляху реалізації пріоритетів», – зазначає Віктор Ляшко.

Отже, протягом 2023 року було реалізовано низку цифрових проектів в ЕСОЗ. Зокрема, завдяки новим сервісам можна:

придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря;

отримувати імуносупресивні, знеболювальні ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації;

формувати COVID-сертифікати для пацієнтів, які отримали щеплення за кордоном.

В електронній системі охорони здоровʼя став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації для 125 тисяч пацієнтів.

Також у 2023 році запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів «e-Stock», яку різні команди намагались впровадити щонайменше останні 5 років.

Ще розвинуто нові модулі системи «MedData», серед яких – модуль «гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».

У межах UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн для потреб охорони здоров’я. З використанням цифрових інструментів зібрано потреби та придбано 13 броньованих евакуаційних авто, 191 «швидку» та необхідне обладнання і медвироби. Також відновлено два медичні заклади.

У 2023 році запроваджено електронну систему епідеміологічного нагляду (ЕСЕН) та розширено її функціонал.

Крім іншого, розпочалася цифровізація військово-лікарських комісій. А також впровадження телемедицини в Україні вийшло на новий рівень, зокрема було схвалено стратегію розвитку телемедицини в країні та законодавчі зміни, інтегровано гуманітарні телемедичні рішення у заклади охорони здоровʼя.

Продовжується робота з модернізації державних реєстрів, ведеться робота над впровадженням нових систем і реєстрів у сфері охорони здоровʼя на базі «Дія.Engine».

На наступний рік заплановано розпочати низку нових проектів та продовження існуючих. Усього 142 цифрових проекти.