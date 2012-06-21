За даними ГУ ДСНС у Запорізькій області, зараз на території Краматорська, Маріуполя Донецької, у Сватове Луганської областей продовжують працювати п’ять одиниць спецтехніки та вісім чоловік особового складу Головуправління, які виконують завдання по гуманітарному розмінуванню трас ліній електропередач, забезпечують життєдіяльність військовослужбовців у зоні АТО.
За весь час участі підрозділів Головного управління в забезпеченні проведення АТО було задіяно 112 фахівців, з них 103 одержали статус учасника АТО. Так, технікою Головуправління обладнали 8 тис.
Також запорізькі рятувальники і техніка брали активну участь в облаштуванні державного кордону України в Одеській області. Інженерний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризна-чення на базі МДК-3 у складі Збройних Сил України облаштовував держкордон та укріпспоруди у зоні проведення АТО.
З початку неоголошеної війни на території Донецької і Луганської областей особовий склад Запорізького гарнізону ДСНС надавав допомогу громадянам, які змушені були покинути домівки.