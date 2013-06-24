Вчора МОН відвідала дружина Прем’єр-міністра Республіки Вірменія Анна Акопян та передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання. Зустріч відбулася за участю Міністра освіти і науки України Оксена Лісового, представників МЗС України, областей та посольства Республіки Вірменія в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Від Вірменії на потреби української освіти виділили 1050 девайсів: смартфони, ноутбуки, планшети. Ноутбуки і планшети передаватимуть у власність закладів освіти, смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.

На зустрічі учасники поговорили про те, яку роль девайси відіграють в освітньому процесі. Крім того, що гаджети дають українським школярам можливість бути присутніми на уроках, вони ще й дозволяють дітям легко отримувати доступ до різноманітних освітніх ресурсів, зокрема онлайн-курсів, відеоуроків, електронних підручників та інших навчальних матеріалів.

«Мені приємно передати українським школярам гуманітарну допомогу від Уряду Вірменії та подарувати 1050 гаджетів (смартфони, ноутбуки, планшети) для потреб освіти. Гаджети, згідно з нашою домовленістю, будуть розповсюджені в заклади освіти тих територій, де найбільше дітей перейшли на онлайн-навчання. Це діти, які вимушено покинули домівку через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або діти, позбавлені батьківського піклування. Бажаю скорішого миру Україні! А дітям бажаю якнайшвидшого повернення до школи!», — зазначила дружина премʼєр-міністра Республіки Вірменія Анна Акопян.

Ця гуманітарна допомога насамперед призначена для тих областей України, у яких частка онлайн-навчання найвища: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської. Девайси розподілені порівну — виділено по 80 ноутбуків/планшетів і 68 смартфонів на область. А 10 девайсів передадуть на потреби Міжнародної українсько-вірменської школи.

«Девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків, не лише про виконання домашнього завдання. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Забезпечити їм такі можливості — для нас надважливо», — додав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.