14 тисяч українців уже отримали від держави ваучери на навчання. Майже три тисячі з них обрали напрямок психологія, а понад 600 українців хочуть займатися соціальною роботою.

Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для NV, передає Урядовий портал.

За її словами, ваучери на навчання еквівалентом майже 27 тисяч гривень – це один з механізмів, які реалізує держава, щоб підтримати ветеранів та ветеранок у мирному житті.

За програмою ваучерів можливе навчання за 123 професіями та спеціальностями – від ІТ-технологій до сільського господарства. При цьому тільки для учасників бойових дій доступне навчання за спеціальностями «економіка» та «менеджмент».

Головна перевага ваучерів в тому, що людина сама обирає заклад освіти та програму навчання.

Юлія Свириденко також розповіла про інші державні програми, які сприяють адаптації учасників та учасниць бойових дій. Серед них – гранти на створення чи розвиток власного бізнесу, безоплатне навчання чи підвищення кваліфікації, інклюзію на робочому місці та доступні кредити на житло.

«Робота, адаптація до мирного життя, ставлення суспільства – це головні причини тривоги за своє майбутнє після війни серед ветеранів. Розуміючи ці запити від ветеранів, Уряд розробив програми підтримки, аби наші бійці та бійчині знали – у мирному житті в них є багато можливостей: навчання, працевлаштування, створення власного бізнесу, комфортні умови праці та доступні кредити на житло», – зазначила Юлія Свириденко.

Для посилення ветеранського підприємництва у квітні цьогоріч Уряд запустив ветеранський компонент грантової програми «Власна справа». Стати його учасниками можуть як самі учасники бойових дій, так і їхні дружини та чоловіки. Це можливість отримати від 250 тисяч до мільйона гривень на створення чи розвиток бізнесу. Головна умова – створити від одного до чотирьох робочих місць залежно від розміру гранту.

Від початку дії ветеранського компонента програми 119 учасників отримали погодження фінансування на загальну суму понад 47 мільйонів гривень. Серед переможців – 71 ветеранів, 47 дружин військовослужбовців та 10 ветеранів-підприємців, які готові створити щонайменше 4 робочих місця.

Також віднедавна учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безоплатне професійно-технічне навчання у 8 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, які знаходяться у Рівному, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Полтаві, Львові, Дніпрі, Сумах. Навчання відбувається за 95 ліцензованими професіями та 365 освітніми програмами. Із переліком можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості.

«Кожна із цих програм – найменше, що ми можемо зробити, аби віддячити нашим захисникам та захисницям за наше мирне життя в тилу. Будувати підґрунтя для їхнього завтра мають не лише їхні родини, але й кожен із нас на своєму місці. У переможному завтра ми всі маємо жити в заможному і гармонійному суспільстві, де можливо втілити всі економічні мрії», - підсумувала Міністр економіки.