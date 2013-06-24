Міністерство освіти і науки України у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) продовжує реалізацію ініціативи з поліпшення гарячого харчування для учнів початкових класів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої третій і завершальний транш у цьому навчальному році — у розмірі 2,2 млн грн — буде спрямовано на підтримку громад для забезпечення якісного харчування у квітні-травні.

Загалом у 2024-2025 навчальному році програма частково профінансувала гарячим харчуванням понад 150 тисяч учнів 1-4 класів у 16 областях України. На це ВПП ООН виділила 151,4 млн грн.

Нині МОН і ВПП працюють над підготовкою нового договору про співпрацю на наступний навчальний рік. Це черговий крок до поглиблення стратегічного партнерства, яке має на меті забезпечити сталість ініціативи та розширити її охоплення. Передбачається, що у 2025-2026 навчальному році буде не лише збережено охоплення цьогорічних учасників Програми, а й буде розглянуто можливість долучення нових громад і закладів освіти.