Станом на 18 жовтня українцям було видано 15 353 ваучери на освіту. З них 3200 отримали внутрішньо переміщені особи (2327 жінок та 873 чоловіки). Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося на міжвідомчій нараді з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО, яка відбулася під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, за якою визначені категорії громадян мають право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами. Найпопулярнішою спеціальністю серед внутрішніх переселенців є психологія.

Також до найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які ВПО опановують за ваучерами, входять:

• соціальна робота, медсестринство та дошкільна освіта;

• водій автотранспортних засобів;

• будівництво та цивільна інженерія;

• агрономія;

• електроенергетика, електротехніка й електромеханіка;

• підприємництво і торгівля;

• кухар.

Для отримання ваучера внутрішні переселенці можуть звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.