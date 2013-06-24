З початку року більше 10,5 тисячі українських агропідприємств одержали 52,7 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» понад 8,1 тисячі підприємств профінансовано на 31,4 мільярда. Про це повідомляє Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 9,8 млрд гривень виділено для 775 підприємства;
- Вінницька – 5 млрд гривень – для 1 189,
- Дніпропетровська – 4,7 млрд гривень – для 718;
- Кіровоградська – 4,2 млрд гривень – для 1 472;
- Одеська – 3,7 млрд гривень – для 945.
- За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська - 3,6 млрд гривень виділено для 1 186 господарств;
- Вінницька – 3,3 млрд гривень - для 945 господарств;
- Одеська - 3,1 млрд гривень - для 761;
- Київська - 2,9 млрд гривень - 624 господарств.
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.