З початку року більше 10,5 тисячі українських агропідприємств одержали 52,7 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» понад 8,1 тисячі підприємств профінансовано на 31,4 мільярда. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 9,8 млрд гривень виділено для 775 підприємства;

Вінницька – 5 млрд гривень – для 1 189,

Дніпропетровська – 4,7 млрд гривень – для 718;

Кіровоградська – 4,2 млрд гривень – для 1 472;

Одеська – 3,7 млрд гривень – для 945.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 3,6 млрд гривень виділено для 1 186 господарств;

Вінницька – 3,3 млрд гривень - для 945 господарств;

Одеська - 3,1 млрд гривень - для 761;

Київська - 2,9 млрд гривень - 624 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.