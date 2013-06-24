З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані сонячними панелями з інвенторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію та забезпечувати аварійним електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, – вісім – розташовано на Київщині.

«Минулого року вся Україна та наша медична система пройшли надважку зиму. Цього року ми чудово розуміємо, чого потенційно очікувати від ворога. Відповідно готуємося до опалювального сезону заздалегідь. Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичних заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам», – зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Встановлення сонячного енергетичного обладнання дає змогу не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволяє значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів.

Забезпечення стабільної роботи медичних закладів під час надзвичайних ситуацій — один з пріоритетів Міністерства охорони здоров’я. Тому наразі лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних куточках країни активно оснащуються сонячними панелями та забезпечуються генераторами.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло, що в рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» 200 медзакладів “первинки” будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.