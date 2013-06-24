З початку року майже 11 тисяч українських агропідприємств одержали 54,6 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,5 тис. підприємств профінансовано на 32,3 мільярдів гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 10,2 млрд гривень виділено для 802 підприємства;

Вінницька – 5,1 млрд гривень – для 1 231,

Дніпропетровська – 4,85 млрд гривень – для 733;

Кіровоградська – 4,3 млрд гривень – для 1 507;

Одеська – 3,8 млрд гривень – для 979.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 3,7 млрд гривень виділено для 1 208 господарств;

Вінницька – 3,4 млрд гривень - для 963 господарств;

Одеська - 3,24 млрд гривень - для 789;

Київська – 3,06 млрд гривень - 652 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.