Від меблевого гарнітура, кухонного приладдя до засобів особистої гігієни. Понад 40 тонн гуманітарної допомоги розподілять між шелтерами, які прихистили переселенців. Їхні потреби спільно із громадськими організаціями вивчала Молодіжна рада при Дніпропетровській ОВА. Зібрані дані передали міжнародним партнерам. Ті й допомогли з необхідними речами.

«Збирали інформацію у шелтерах. Скільки там переселенців, чого вони потребують. Оформлювали все у заявки. Тепер розвозимо все адресатам», – розповів перший заступник голови правління Молодіжної ради при Дніпропетровській ОВА Дмитро Твердохліб.

Логістичні маршрути на плечах молоді. Вони прописують, що, до якого з прихистків й коли везти. Студенти й вантажать гуманітарку.

«У нас є база волонтерів. Робимо і пости з проханням допомогти, долучитися до проєкту і зробити спільний внесок у перемогу. Молодь активно зараз відгукується», – поділився представник Молодіжної ради при Дніпропетровській ОВА Сергій Кобцев.

Серед тих, хто чекає на допомогу Софія. Дівчина з Запоріжжя. Виїхала з рідного міста ще у липні. Із собою була лише одна валізка.

«Вмістилися тільки особисті речі на перший час. Такого, як постільна білизна, подушки, ковдра, немає. А зараз вже холодно. Я студентка, а мої батьки на окупованій території», – поділилася переселенка Софія.

В одному з шелтерів молодь відвантажила компактні матраци та складні стільці, постільну білизну і рушники. Серед пакунків речі для прибирання кімнат та засоби гігієни.

«Все, що нам привезли, дуже потрібне. Речі якісні і будуть довго служити людям, які у нас мешкають», – каже волонтерка одного з шелтерів Оксана.

Гуманітарку отримають понад 50 прихистків Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Кам'янського та Новомосковського районів Дніпропетровщини.

Проєкт з надання гуманітарної допомоги непродовольчими товарами втілюють за підтримки Міжнародної організації з Міграції.