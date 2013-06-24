Сервісні центри МВС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та ДП «ІНФОТЕХ» надають можливість замовити не просто довідку, а документ, що дає право керувати транспортним засобом. Замовити обмін виданого вперше посвідчення водія чи після зміни паспортних даних або відновлення втраченого водійського — легко: кілька кліків у застосунку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Із 23 травня, коли онлайн-послугу було запущено в Дії, донині уже оформлено 41 229 заявок на обмін або відновлення посвідчення водія. Із них 32 292 — із отриманням фізичного посвідчення водія у зручному для замовника сервісному центрі МВС; а 8 937 — з отриманням виключно Е-посвідчення водія, тобто в електронній формі без використання пластикового бланка.

Аналізуючи статистику, маємо констатувати, що не всі подані заявки опрацьовуються успішно і призводять до обміну посвідчення водія. Адміністратори сервісних центрів МВС відхилили 5 980 заявок і ці водії отримали причину відмови, а не новий документ.

Варто наголосити, що обмін виданого вперше посвідчення водія, на 2 роки, можливо виключно після закінчення строку його дії, а не раніше. Тобто, починаючи з дня, наступного після дати, вказаної як кінцева у наявному документі. При цьому у водія має бути не більше 2 адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України, щоб такий обмін відбувся без складання іспитів.

Якщо ж порушень правил дорожнього руху і правил паркування було більше, то такому водію потрібно знову скласти іспити в сервісному центрі МВС і тільки тоді отримати посвідчення з терміном дії 30 років, а не 2 роки.

А також, нагадуємо, що при зміні особистих даних: ім’я, прізвище, по батькові чи стать — потрібно долучати скани документу, який підтверджує цю зміну — наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу або свідоцтво про розірвання шлюбу. Лише нового паспорта не достатньо для схвалення заявки на обмін водійського.

Якщо говорити про статистику виданих сервісними центрами МВС Е-посвідчень, то їх успішно згенеровано 6 946 загалом по Україні. Це віртуальні посвідчення водія, які формуються на електронних бланках із своєю серією та номером.

Міжнародне законодавство поки не регулює їх використання, але Україна стала тою державою, де можна відмовитись від пластикового бланка. Ці Е-посвідчення можливо замовити як через Дію, так і через Електронний кабінет водія онлайн при обміні або відновленні посвідчення водія.

Зауважимо, при замовленні послуги в Дії неможливо обрати спосіб з доставкою АТ «Укрпошта», бо її забезпечує ДП «ІНФОТЕХ», яка обслуговує Електронний кабінет водія. Тобто, поштова доставка є лише при замовленні послуги обміну чи відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія.