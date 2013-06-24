Нині більше ніж 15 200 лікарів «первинки» пройшли навчання за курсом «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP». Це становить понад 60 % від загальної кількості лікарів первинної ланки. З них близько 8 000 — вже активно використовують надбані навички в практиці, надаючи безоплатні психологічні послуги пацієнтам у межах пакета ПМГ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Протягом року понад 85,5 тисячіунікальних пацієнтів скористалися даною послугою. За цей час зафіксовано 64 045 звернень, повʼязаних з ментальним здоровʼям, до сімейного лікаря, 12 494 — до терапевта, 9 253 — до педіатра, 8 194 — до інших фахівців.

«Розуміючи вплив війни на ментальне здоровʼя наших громадян, ми поставили собі завдання максимально спростити доступ пацієнта до психологічної допомоги. Щоб у людей у будь-якому куточку України була можливість отримати психологічну консультацію. Найпростіше для пацієнтів – звернутися до сімейного лікаря. Тому ще наприкінці минулого року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи Першої леді Олени Зеленської почалося масштабування навчання сімейних лікарів та педіатрів за програмою mhGAP,– розповідає Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Наступний етап – налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців та створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень із залученням кваліфікованих психологів та психіатрів. Важливими є також програми, спрямовані на захист та зміцнення психічного здоров’я самих медпрацівників, адже навантаження на них зросло в рази».

Нагадаємо, послуги з охорони психічного здоровʼя можна безоплатно отримати у сімейного лікаря, терапевта та педіатра, які працюють у закладах із договором на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Ці фахівці пройшли спеціальне навчання ВООЗ mhGAP та можуть надавати першу психологічну допомогу. Знання, отримані на курсі, дають можливість лікарям первинної ланки розпізнати симптоми ментальних розладів та скерувати пацієнта до спеціаліста у разі потреби.

Станом на сьогодні близько 850 медзакладів «первинки», законтрактовані за пакетом Програми медичних гарантій «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» та надають безоплатні послуги пацієнтам. Щоб знайти потрібного лікаря, скористайтесь онлайн-мапоюабо зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.