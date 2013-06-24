Укрзалізниця продовжує очищуватися від олігархічно-корупційного впливу. Вже близько 70% у грошовому еквіваленті річних закупівель операційних матеріально-технічних ресурсів за основними позиціями проводяться за прямими договорами з виробниками. Зокрема, це дизельне пальне, природний газ, електроенергія, деякі запасні частини та оливи. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Також частково за прямими контрактами вже проводиться закупівля рейки. Таким чином Укрзалізниця звела до мінімуму корупційні ризики при закупівлях та отримує якісну продукцію за найвигіднішою ціною.

У 2021 році Укрзалізниці взяла курс на перехід до закупівель за прямими договорами основних номенклатурних позицій. Це ті позиції, на які компанія витрачає найбільше коштів і де існували найбільші корупційні ризики. Наприклад, наразі товариство має стабільний запас пального й газу та жодних питань до цих закупівель.

Зокрема, компанія на початку повномасштабного вторгнення уклала прямі контракти на закупівлю дизельного пального з іноземними виробниками ExxonMobil — Asia Pacific (підрозділом однієї з найбільших нафтопереробних компаній світу ExxonMobil) та Orlen Lietuva (литовським підрозділом польського нафтового концерту Orlen).

З вересня 2021 року Укрзалізниця купує електроенергію за прямими договорами безпосередньо у виробника — НАЕК «Енергоатом».

Також на початку 2023 року Укрзалізниця підписала прямий договір на постачання газу з компанією Укрнафта, яка знаходиться в державному управлінні.

Щодо інших великих закупівель, де ще не застосовані прямі договори з виробниками, компанія проводить постійниі зустрічі та консультації з ринком перед оголошенням тендерів у системі Прозорро. Це дозволяє залучити до торгів якомога більше учасників та створити максимальну конкуренцію.