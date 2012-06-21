У Туреччині внаслідок харчового отруєння до лікарень потрапило понад 730 військовослужбовців. Про це повідомило видання Hurriyet з посиланням на прокуратуру району Маніса.
Зазначається, що до шпиталів доправили 731 військового з діагнозом харчове отруєння.
За підозрою у причетності до інциденту затримано 21 особу, їх допитують правоохоронці.
Повідомляється, що з симптомами отруєння військові звернулись після вечері. Зразки їжі та води, яку солдати споживали у їдальні, були відправлені на експертизу.
Наразі життю військовослужбовців нічого не загрожує, повідомили лікарі.