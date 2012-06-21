Під час патрулювання території Каховського водосховища працівники відділення поліції в порту Херсон виявили 23 сітки загальною довжиною
Як розповів начальник відділення поліції в порту Херсон Максим Жарков, поліцейські попередили збитки на суму понад 12 тисяч гривень. На місце події були викликані представники рибоохорони. Вони вилучили знаряддя вилову, а рибу повернули в природне середовище.
Профілактичні заходи щодо боротьби з браконьєрством, незаконною торгівлею водними ресурсами та іншими порушеннями правил рибальства під час нерестової заборони продовжуються.