Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, відповідаючи на закид про відмову Польщі приймати біженців у рамках квот ЄС, вкотре згадав про сотні тисяч українських мігрантів, які пересилають в Україну «мільярди євро».
Про це Ващиковський заявив у понеділок, 4 вересня, повідомляє «Польське радіо».
За словами Ващиковського, торік Польща видала українцям понад 1,2 мільйона віз. А у першому півріччі 2017 року ця кількість склала вже понад 750 тисяч віз, що дозволяють проживати та працювати у Польщі.
«Понад мільйон українців живе, працює, заробляє, прирощує свій дохід, який відправляє в Україну. За підрахунками фінансових установ, від 3 до 5 мільярдів євро перераховують в Україну родинам, бізнесу», – наголосив глава Міністерства закордонних справ Польщі. Нагадаємо, у неділю кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини у канцлери Мартін Шульц під час дебатів звинуватив Польщу та Угорщину у тому, що ті відмовляючись приймати біженців у рамках квот ЄС. Німецький політик пригрозив у зв’язку з цим фінансовими наслідками.
«Ми допомагаємо іммігрантам. А тому прошу пана Шульца (…) отримати більше інформації, ознайомитися з ситуацією і не використовувати фальшиві аргументи у внутрішніх, передвиборчих дискусіях в Німеччині», – заявив Ващиковський, закликавши до «справедливого підходу» з цього питання.