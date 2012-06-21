За підсумками 2016 року до місцевих бюджетів Волині сплачено 25,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це в 2,5 раза більше від показників 2015 року. За словами начальника Головного управління ДФС у Волинській області Світлани Савчук, найбільші суми надходжень у 2016 році отримали великі та міцні територіальні громади. Однак посадовець наголошує, що для отримання в майбутньому додаткових грошей у місцеві скарбнички органи місцевого самоврядування всіх адмінодиниць повинні приділити належну увагу питанню визначення ставок для оподаткування нерухомості.
Адже нині волиняни сплачуватимуть податок на нерухоме майно за 2016-й за тими нормами оподаткування, які органи місцевої влади встановили торік. Тобто цього року волиняни отримають повідомлення-рішення від територіальних органів ДФС, у яких буде визначено суму податку на нерухоме майно за ставкою до 3 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діяла у 2016 році. Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані ті фізичні особи, котрі володіють квартирою, житлова площа якої перевищує 60 квадратних метрів, чи будинком у понад 120 квадратів та відповідно до рішень органів місцевої влади.
Однак власники розкішних апартаментів — як юридичні, так і фізичні особи — сплачуватимуть ще 25 тисяч гривень додатково за кожен об’єкт, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для будинків. Тобто це та податкова плата за наявні розкішні об’єкти нерухомості, які можуть собі дозволити лише найбагатші.