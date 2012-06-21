Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Кремлі неспроста вкотре відмовилися гарантувати припинення вогню і дотримання режиму тиші з боку проросійських незаконних збройних формувань на лінії зіткнення на Донбасі. Цинічно публічно заперечуючи власну причетність до активної участі у гібридній війні на території України, РФ продовжує надавати військову підтримку підрозділам на окупованій території Донбасу. Зокрема за перший тиждень після початку чергового перемир’я через загарбані ділянки державного українсько-російського кордону з території Росії до ОРДЛО переправили 10 одиниць бронетехніки та 30 вантажних автомобілів із стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального.
Окрім того, як повідомив офіційний представник Міністерства оборони Максим Праута, за даними української розвідки, окупанти провели ротацію особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, присутність яких на Донбасі давно і вперто заперечує Кремль. Також із РФ прибула чергова партія російських найманців для поповнення незаконних збройних формувань.
За минулу добу проросійські НЗФ тричі стріляли в бік українських позицій із ручного протитанкового та підствольного гранатометів. З початком середи вони вже встигли один раз відкрити вогонь із згаданої зброї.