Президент Петро Порошенко заявив, що «наполегливо радить» керівництву «Укрпошти» переглянути власну позицію щодо закриття відділень у сільській місцевості та звільнення листонош.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками «Укрпошти» та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном у середу.
«Я вам наполегливо раджу переглянути власну позицію і дуже раджу, щоб порада президента була почута», – звернувся Порошенко до керівництва «Укрпошти».
За його словами, він ініціював внесення до держбюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки «Укрпошти» для доставки пенсій.
«Також наказую припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 мільйонів гривень дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош», – заявив Президент.
На його думку, для людини похилого віку – це єдиний зв'язок зі світом.
Він наказав міністру інфраструктури Володимиру Омеляну проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.
Президент додав, що вже за два тижні хоче побачити відповідні пропозиції щодо цього питання.
Як повідомлялося, раніше уряд погодився профінансувати доставку пенсій, і для цього у проекті державного бюджету на 2019 рік закладено 500 мільйонів гривень на оплату праці листонош, які доставляють пенсії.
Голова компанії Ігор Смілянський раніше заявив, що з січня 2019 року «Укрпошта» закриє до 7 тисяч поштових відділень, якщо не буде підвищено тариф за послуги доставки пенсій.
Раніше ЕП повідомляла, що від доставки пенсій населенню «Укрпошта» цього року зазнала 1 млрд гривень збитків.
Водночас «Укрпошта» за три квартали 2018 року збільшила чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльності на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.