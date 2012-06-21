Президент України Петро Порошенко привітав французького колегу Еммануеля Макрона з національним святом - Днем взяття Бастилії.
«Щиро вітаю Еммануеля Макрона, Францію та французький народ із національним святом –Днем взяття Бастилії», – написав Глава Української держави на сторінці у Facebook у п'ятницю.
Привітав Францію з національним святом і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. «Щиро вітаю французький народ з національним святом - Днем взяття Бастилії! Цей день є символом єдності та сили духу французького народу. Бажаю Еммануелю Макрону і кожному французу успіхів та процвітання», – написав Глава уряду на сторінці у Facebook.
День взяття Бастилії відзначають у Франції 14 липня. Встановлений 6 липня 1880 року.