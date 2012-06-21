У ході робочого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони Об’єднаних Арабських Еміратів, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом. Спершу він підкреслив традиційно дружній характер відносин між Україною та ОАЕ, потім висловив сподівання на підтримку еміратською стороною ініціатив України в межах міжнародних організацій, спрямованих на захист нашого суверенітету й відновлення територіальної цілісності.
Шейх Мухаммед бін Рашид Аль Мактум підтвердив, що ОАЕ підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в її міжн ародно визнаних кордонах. Також ОАЕ підтримує кримських татар. Петро Порошенко та Мухаммед бін Рашид Аль Мактум відзначили значний потенціал для активізації практичної взаємодії за багатьма стратегічними напрямами. З-поміж них: енергетика, авіабудування, космічні дослідження, військово-технічна спів праця.
Обговорено й підготовку чергового засідання міжурядової українсько-еміратської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Захід заплановано провести в Києві.
Як повідомляє департамент прес-служби АП, сторони позитивно оцінили досягнуту домовленість про взаємне скасування візових вимог для громадян України і Об’єднаних Арабських Еміратів. Президент відзначив актуальність подальшого поліпшення авіаційного сполучення між країнами з урахуванням розширення різноманітних двосторонніх контактів та запросив шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума здійснити візит в Україну.
Згодом Петро Порошенко зустрівся з керівником одного з найбільших у світі портових операторів DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом (компанія керує 78 терміналами в 43 країнах). Президент розповідав про перебіг реформ у нашій країні, про те, що всі перетворення спрямовано на забезпечення сприятливого ділового клімату. Виокремили плани України провести приватизацію державних підприємств. Султан Ахмед бін Сулаєм підтвердив наміри його компанії інвестувати у портову галузь України та висловив сподівання на подальшу успішну реалізацію проектів DP World в Україні.
Петро Порошенко подякував Султану Ахмеду бін Сулаєму за його згоду увійти до складу Національної інвестиційної ради при Президентові України.
В ОАЕ Президент зустрівся з білоруським колегою Олександром Лукашенком. Вони залишилися задоволеними станом виконання домовленостей за підсумками офіційного візиту Олександра Лукашенка до України в липні 2017-го, а особливо відновленням роботи двосторонньої демаркаційної комісії та посиленням торговельно-економічної спів праці.
Окремо йшлося про стан підготовки до українсько-білоруського економічного форуму в Гомелі та про координацію позицій у ме жах міжнародних організацій. Обмінялися думками й щодо підготовки до саміту «Східного партнерства» у Брюсселі, який відбудеться 24 листопада.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»