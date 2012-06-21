У Cкaдовcьку Хеpcонcької облacті виростили портрет Тараса Шевченка площею
Портрет створили за допомогою рису з чорним листям по зеленому полі вчені-селекціонери Інституту рису НААН України, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
У Національному реєстрі рекордів стверджують, що картину видно з космосу і вона є новим рекордом України в категорії «Наука і технології». Рекорд зафіксували в суботу, 15 липня.
Польовим портретом Кобзаря можна помилуватися до вересня. Потім рис дозріє і його пожнуть. Наступного року місцеві вчені вже задумали новий рекорд. Який саме – поки тримають в секреті.