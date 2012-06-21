Книга колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого «Портрети мужності», в якій зібрані його картини, стала бестселером.
Зокрема в альбом увійшли 66 портретів ветеранів американської армії, з якими Буш спілкувався протягом своєї кар’єри, передає Artnet.
«Я знаю особисто кожного, кого намалював. Створюючи портрети, я думав про походження цих людей, їхню службу, їхні пораненнях та їхнє відновлення», —розповів 43-й президент США.
Буш-молодший також назвав митців, які найбільш сильно вплинули на його манеру малювання. Зокрема він називав Люсьєна Фрейда, Уейна Тібо, Джеймі Уайета, Ферфілд Портера, Рея Тернера і Хоакіна Соролью.