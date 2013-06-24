Уряд України та Уряд Португалії уклали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки у зв’язку з агресією російської федерації проти України. Документ підписали Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час зустрічі в Києві 21 травня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ця важлива домовленість допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість скоріше відновитися після її завершення. Перемога буде за нами, у нас немає сумніву. Нас підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ», — зазначив Денис Шмигаль.

Меморандум, зокрема, передбачає виділення Україні Урядом Португалії суми в розмірі до 250 млн євро. Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Кошти переважно надаватимуться через Міжнародний валютний фонд. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Прем’єр-міністр України подякував Уряду Португалії за вже надану підтримку в боротьбі з російським агресором: фінансову, гуманітарну, оборонно-технічну.

«Це допомагає українському народу впевнено відстоювати свою свободу, землю та демократію», — підкреслив Денис Шмигаль.

Очільник українського Уряду подякував Португалії за прийом українських громадян, за рішення відновити роботу посольства Португалії в Києві та особисто Антоніу Кошті за візит до Києва та Ірпеня.

Прем’єр-міністр Португалії зауважив, що це перший візит глави Уряду його країни в Україну за історію двосторонніх відносин. Він підкреслив, що Португалія стоїть поряд з Україною в цій війні.