У Гаазі розпочався перший раунд засідання Міжнародного арбітражного суду, створеного відповідно до Конвенції ООН з морського права, у справі Україна проти Росії щодо затримання в листопаді 2018 року наших військових кораблів і моряків у Керченській протоці. Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня 2021 року. 16 жовтня зарезервовано у разі необхідності, повідомляє Укрінформ.

У відповідній заяві вітчизняного зовнішньополітичного відомства вказано, що дії РФ порушили імунітет українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів. Тобто йдеться про порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права.

Ідеться про події 25 листопада 2018 року, коли Росія заарештувала три українські військово-морські кораблі та 24 члени їхніх екіпажів у Чорному морі.

«Росія утримувала судна близько року, а членів екіпажів — протягом дев’яти з половиною місяців і здійснювала стосовно них кримінальне переслідування за законодавством Російської Федерації. Відповідно до Конвенції ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі наділено абсолютним імунітетом, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судна та здійснювати судове переслідування», — нагадують наші дипломати.

Такі дії РФ стали порушенням фундаментальних принципів міжнародного права. Свого часу Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов’язкові до виконання тимчасові заходи, які вимагали від Росії негайно звільнити судна й затриманих моряків. За це рішення проголосувало 19 з 20 суддів, проти був лише суддя з Росії.

«Росія скористалася правом на оскарження юрисдикції арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Україна впевнена, що трибунал визнає юрисдикцію у цій справі, й Росія відповідатиме за грубі порушення морського права», — небезпідставно переконані в українському МЗС.