У Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували виставку «Тризуб Батьківщини», повідомляє Укрінформ.

Проєкт заміни радянського герба на Тризуб на щиті «Батьківщини-матері» започатковано як відгук влади на вимогу суспільства щодо заміни старих радянських символів. «Усі поставлені завдання виконано вчасно та якісно. Після 32 років незалежності України почесне та належне місце зайняв державний символ на головному монументі нашої країни», — зазначив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Виставку, яка розповідає про історію Тризуба, розміщено у виставковому центрі. Директор музею Юрій Савчук розповів, що експонують срібники-монети князя Володимира Великого з найранішими зображеннями тризуба. Цей давній символ ліг в основу тризуба, що створив Василь Кричевський 1918 року, на основі якого й постав Малий Державний герб України. Є також вітрини з вірчими знаками Святослава Хороброго, його сина Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Усього представлено більш як 200 артефактів.