Ділянка пам’ятного лісу з’явилася у Тимошівському лісництві Кам’янського лісгоспу на Черкащині. 10 тисяч сіянців дуба звичайного висадили на честь загиблого героя, учасника АТО, уродженця Кам’янщини Миколи Белима. Ліс садили учасники АТО — жителі Тимошівки, учні Тимошівського шкільного лісництва та їхні наставники, працівники державної лісової охорони Кам’янського лісгоспу, члени обласної громадської організації Товариства лісівників України.
Як зазначив директор Кам’янського лісгоспу Віталій Верес, цьогоріч у межах акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» вирішили вшанувати пам’ять захисників, які воювали й віддали життя, обстоюючи державний суверенітет і територіальну цілісність на сході України. Учасники АТО, які живуть у Тимошівці, погодилися долучитися до лісівничої роботи. Вони зазначили, що цей куточок лісу для них буде особливо дорогим, адже нагадуватиме про загиблого побратима. Учні Тимошівського шкільного лісництва з нетерпінням чекали цієї акції, адже щороку беруть у ній активну участь і вже мають чималий досвід у висаджуванні лісів. Однак було й чимало початківців.