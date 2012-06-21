На Театральному майдані Луцька встановили двометрового різдвяного дідуха. Урочисто відкривали його напередодні Святвечора, 6 січня. Й охочих зробити знімок із ним не лякали навіть низькі температури, що спостерігалися в обласному центрі Волині упродовж 7—9 січня.
Традиційно на Святвечір в українських домівках ставили дідух — сніп сіна, який символізує душі померлих предків. Вважалося, що вони оберігатимуть родину від усього злого протягом цілого року.
Луцький дідух символічний ще й тим, що його виготовляли дітки учасників АТО на чолі з майстринею Валентиною Якимович.
«Гляньте, кілька соломинок я можу легко зламати. А якщо зв’язати їх у тугий сніп — його не зламати. Отже, дідух символізує і єдність родини, єдність громади, єдність українського народу», — наголосила вона.
Якщо дідух на головному майдані міста з’явився вперше, то велетенська свічка з Вифлеємським вогнем — традиційний атрибут Різдва у Луцьку. Її виготовили члени братства бджолярів Волині «Ройовий стан». А священний вогонь лучанам передали місцеві пластуни.
Звичайно ж, не обійшлося без колядок та віншувань. Луцькі школярі співали різдвяних пісень та бажали усім миру й злагоди на увесь новий рік.