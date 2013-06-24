Медичні працівники з усіх областей України продовжують прибувати до Херсонщини й Миколаївщини для підсилення кадрової спроможності лікарень цих регіонів. Навантаження на медичні заклади зросло внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відрядження почалися з 20 червня і вже 111 медиків долучилися до роботи в Херсонській області і 30 — у Миколаївській. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Планується, що лікарі допомагатимуть колегам від трьох до шести місяців.

Загалом понад 900 фахівців погодились підсилити лікарні постраждалих регіонів. Найбільше медиків-добровольців — із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та міста Київ.

Нагадаємо, медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів:

через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;

самостійно, зателефонувавши на «гарячу лінію» МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

До роботи залучаються, зокрема, такі фахівці: лікар-анестезіолог, лікар-терапевт, лікар-травматолог дитячий, лікар-офтальмолог, лікар-невропатолог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург щелепно-лицевий, лікар-нейрохірург, лікар-гематолог, лікар-рентгенолог, лікар-онколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар з променевої терапії, лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичні сестри та ін.