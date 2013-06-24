Рада Європейського Союзу ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв’язку з продовженням агресії росії проти України. Як повідомляє Мінекономіки, до нового пакета увійшли зокрема санкції проти російських алмазів, посилення обмежень на експорт технологій та товарів, які використовує військово-промисловий комплекс рф, додаткові обмеження на імпорт товарів, які дають значні доходи росії, заходи, покликані мінімізувати можливості держави-агресора обійти PriceCap на нафту і нафтопродукти тощо.

«Дякуємо нашим європейським партнерам за рішення, яке цього разу спрямоване проти таких надзвичайно чутливих та важливих для агресора галузей, як військово-промисловий комплекс, торгівля нафтою, скрапленим газом, іншими товарами, експорт яких дає росії значні доходи. Безумовно, критично важливе для нас максимальне обмеження можливості агресора отримувати товари і технології, які він використовує з воєнною метою. Інше ключове завдання — обмежити економічну здатність росії вести війну. 12-й пакет санкцій — важливий крок до розв’язання цих завдань», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.