Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з представниками місії Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) та Програми EU4Energy Україна. Серед учасників місії - програмний менеджер МЕА Таля Ватман, керівник відділу інтеграції відновлюваних джерел та безпечної електроенергії МЕА Пабло Евіа-Кох, координатор Програми EU4Energy Ганна Петрусь та інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці для посилення стійкості української енергосистеми та енергетичної безпеки в цілому.

Ярослав Демченков нагадав, що Україна стала асоційованим членом МЕА вже під час повномасштабної війни з росією. За цей час наша країна стикнулася з новою реальністю сучасного тероризму – навмисними масованими атаками на енергетичну інфраструктуру і отримала унікальний досвід, як у цих умовах утримувати стійкість системи. Під час візиту до України делегація МЕА, зокрема, вивчає відповідний досвід, отриманий українськими енергетиками, та визначає шляхи запобігання виникненню ризиків для енергосистем у майбутньому.

На зустрічі з представниками агентства у Міністерстві енергетики заступник Міністра підкреслив, що задля стабільного забезпечення споживачам енергопостачання протягом майбутнього зимового періоду ведуться масштабні ремонті роботи, посилюється фізичний захист енергооб’єктів, почалась робота з децентралізації генерації та особлива увага приділяється питанням посилення стійкості і гнучкості енергосистеми.

Він також наголосив, що Енергетична стратегія України до 2050 року визначає чіткі пріоритети у розвитку відновлюваних джерел енергії та використання інноваційних технологій у відновленні української енергетики. У цьому контексті сторони обговорили результати зустрічі Міністра енергетики Германа Галущенка з виконавчим директором МЕА Фатіхом Біролем, яка відбулася у Парижі наприкінці вересня.

У межах візиту делегації МЕА в Україну також відбувся захід «Розширення можливостей України: розумні мережі для стійкого майбутнього». Його учасники обговорили технічні переваги розумних мереж для посилення стійкості і фізичного захисту української енергосистеми, а також визначили заходи, які мають прискорити впровадження відповідних технологій.

«Дотримуючись ідеї Net-Zero, ми бачимо Україну широко електрифікованою країною зі значною часткою відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі. Тим часом кожен гігават відновлюваної енергії вимагає розгортання «розумних» мереж та накопичувачів для запобігання втратам енергії. У найближчі роки ми всі переживемо «електричну революцію». Вона змінить характер попиту на електроенергію та поведінку споживачів. Все більше споживачів стануть прос'юмерами, виробляючи електроенергію для власних потреб і продаючи надлишки»,- зазначив заступник Міністра під час заходу.

Він також підкреслив, що нова система побудована на «розумних» мережах і буде відповідати R.E.F.-принципу. Де R означає (resilience) стійкість, E - (efficiency) ефективність і F - (flexibility) гнучкість.

Україна прагне зробити енергетичний ринок ефективним, передбачуваним, прозорим і конкурентним, тому Міністерство енергетики України працює разом з МЕА та іншими партнерами над створенням необхідної бази для його розвитку, включаючи розвиток «розумних» мереж.

Нагадаємо, Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства як асоційований член у липні 2022 року. Спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більш як 5 млрд споживачів.