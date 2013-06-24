Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із заступником Міністра з ядерної безпеки США Джилл Грубі у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, а також забезпечення принципів ядерної і радіаційної безпеки після деокупації станції.

Герман Галущенко наголосив на загрозах, які росія створює своїми військовими діями навколо українських атомних станцій. Міністр підкреслив неприпустимість виникнення ядерних інцидентів і важливість моніторингу ситуації представниками міжнародної спільноти, зокрема місіями МАГАТЕ, які присутні на всіх АЕС України.

Сторони відзначили важливість розроблення компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» нового виду палива, яке зможе замінити російське в реакторах типу ВВЕР-440. Ця розробка дозволить позбутися російської монополії на ринку ядерного палива та ввести санкції щодо ядерної галузі держави-агресора.

Також на зустрічі обговорювалися напрямки співпраці для посилення стійкості української енергосистеми перед загрозами російських атак, які ворог планує посилити протягом осінньо-зимового періоду.