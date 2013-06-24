24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному з районів міста.

«Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі існує. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих чинниках сфокусовано роботу лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. У лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. За підсумками позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня. Тому в регіоні посилено протиепідемічні заходи», — повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.