Працюють з пшеницею, ячменем, горохом та кукурудзою. А ще – соняшником. На полях одного з агровиробничих комплексів його вже досівають.

«Аграрії працюють день і ніч, аби в українців був хліб та до хліба. Щоб з продовольством були й ті, хто не має родючих чорноземів та людей, котрі вміло пораються з ними. В області засіяно майже 800 тис га полів – понад 70% від плану. Пшениці, ячменю, гороху, кукурудзи, гречки. А також – соняшника», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Власник одного з агровиробничих комплексів Анатолій, на поля якого навідався очільник регіону, поділився – було нелегко. Трударі землі, як і інші, переживали безсонні ночі через атаки дронами та безпілотниками. Втім попри це працювали.

«Агресія ворога дуже перешкоджає. Але згадую слова діда, також хлібороба. Він казав – селянин, навіть проживаючи останній день, працюватиме на землі, плекатиме зерно, – поділився власник аграрновиробничого комплексу Анатолій. – Війна війною, але чим міцніша тилова база, економіка, тим сильніші і впевненіші ми у нашій перемозі».

На його полях нині досівають соняшник. Працювали й з іншими культурами. 20% угідь відвели під сою. Культура рідкісна для нашого регіону, але важлива для підприємства.

«Вона багата на протеїн, якого має бути вдосталь у раціоні тварин. Їх у нашому комплексі тисячі, – додав головний агроном підприємства Євген. – Але соя дуже вибаглива до вологи. Без неї культура не росте. Тому вводили її у посіви поступово. Підбирали сорти, які будуть культивуватися у нас з максимальною ефективністю».

Завершити посівну на Дніпропетровщині планують на початку червня.