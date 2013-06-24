Посли країн-партнерів обговорили можливості подальшої підтримки української енергетики, що постраждала від російських агресорів, під час зустрічі у Відні (Австрія). Йшлося, зокрема, про фінансові внески до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід відкрили Євген Цимбалюк, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, Раса Остраускайте, Постійний представник Європейського Союзу при ОБСЄ, та Артур Лорковські, Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Участь у зустрічі взяли також заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірк Бушле, відповідальний за управління Фондом підтримки енергетики України, та Марі-Тереза Ріхтер-Кюнерт, керівник Фідуціарної робочої групи з питань фінансування України та Молдови в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

До учасників звернувся Міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Ми зіткнулися з однією з найбільших енергетичних криз в історії нашої країни, і нам потрібна ваша підтримка. Щоб допомогти нам впоратися з ситуацією, Секретаріат Енергетичного Співтовариства створив Фонд підтримки енергетики України. Ця прозора та ефективна ініціатива надає важливу допомогу у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак», - наголосив Міністр у відеозверненні.

Герман Галущенко зазначив, що за кошти Фонду вже успішно придбано або завершується процедура закупівель товарів для ремонту енергетичної інфраструктури. Відповідні закупівлі включають трансформатори струму, зварювальні апарати, автоматичні вимикачі та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт. Загалом внески донорів, які вже задекларували ініціативу про поповнення Фонду, складають понад 219 мільйонів євро (з них на рахунку - 155 мільйонів, решта - публічно задекларовані потенційними донорами).

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства за ініціативи єврокомісарки Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору.