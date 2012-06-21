Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти в новопризначених послів кількох країн: Грецької Республіки Георгія Пукаміссаса, Посла Республіки Перу в Україні (за сумісництвом) пана Альберто-Ефраїна-Вільфредо Саласа-Барабна та Посла Боснії і Герцеговини в Україні (за сумісництвом) пана Александара Драгічевича. Під час бесіди глава держави і грецький дипломат обговорили графік найближчих контактів між двома країнами на високому рівні. Зокрема увагу було приділено ситуації на Донбасі та продовженню санкційної політики ЄС проти Росії.
За словами посла Греції, ситуація на сході України, спричинена російською агресією, є раною на тілі всієї Європи. Георгій Пукаміссас запевнив Петра Порошенка, що Греція поважає та підтримує незалежність і територіальну цілісність України, повідомляє департамент прес-служби АП.
Поглиблення співпраці між Україною та Перу, активізація двосторонніх політичних відносин та економічного співробітництва, насамперед у машинобудівній, авіаційній та космічній галузях, були в центрі уваги розмови Президента з очільником перуанської дипломатичної місії. Під час бесіди з Послом Боснії і Герцеговини в Україні Петро Порошенко висловив зацікавленість в інтенсифікації двосторонніх контактів високого рівня. Він закликав боснійську сторону активно підтримувати Україну в межах міжнародних організацій у її боротьбі за відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок російської агресії.
Відділ новин «Урядового кур’єра»