Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів іноземних держав: Республіки Руанда Ігоря Цезаря; Республіки Сенегал Амаду Дабо; Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Пакіра Мохідіна Амзи та Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія Кума Демекса Токона.
У розмові з главою дипломатичної місії Республіки Руанда обговорили питання активізації політичного діалогу між двома державами, а також перспективи розвитку співпраці в торговельно-економічному секторі. Окрему увагу було приділено співпраці в освітній галузі.
Під час спілкування з послом Республіки Сенегал було відзначено важливість тісної співпраці між Україною та Сенегалом у межах міжнародних організацій, нарощування двостороннього торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.
У розмові з послом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка в Україні глава нашої держави відзначив істотне зростання товарообігу між двома країнами. У цьому контексті підкреслено актуальність започаткування діяльності Спільної міжурядової українсько-ланкійської комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Під час зустрічі з послом Ефіопії докладно обговорено питання подальшого розвитку торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва, а також взаємодії між Україною та Ефіопією у межах непостійного членства в Раді Безпеки ООН.
Президент Петро Порошенко позитивно оцінив рішення керівництва держав, які представляють глави дипломатичних місій, остаточно відмовитися від практики призначення Надзвичайних і Повноважних послів в Україні за сумісництвом з резиденцією у Російській Федерації, як це було ще донедавна.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»