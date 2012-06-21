Вірчі грамоти від чотирьох іноземних послів прийняв Президент Петро Порошенко. Їх вручили новопризначені дипломатичні представники Республіки Індонезія — пан Юдді Кріснанді, Соціалістичної Республіки В’єтнам — пан Нгуєн Ан Туан, Австралії — пані Мелісса О’Рурк і Королівства Іспанія — пані Сильвія Кортес Мартін.
Під час спілкування з послом Республіки Індонезія паном Юдді Кріснанді глава нашої держави наголосив на перспективах розвитку партнерських відносин між двома країнами в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, зокрема в контексті домовленостей, досягнутих за підсумками здійсненого Президентом України державного візиту до Індонезії у 2016 році.
Обговорено питання підготовки щодо проведення чергового засідання Міжурядової українсько-індонезійської комісії з економічного й технічного співробітництва, яке має відбутися наступного року в Києві.
Співрозмовники обмінялися думками щодо поглиблення взаємодії в межах міжнародних організацій. Було порушено питання майбутнього візиту Президента Індонезії до України вже наступного року.
Під час бесіди з послом Соціалістичної Республіки В’єтнам паном Нгуєн Ан Туаном було підтверджено обопільну зацікавленість у подальшому поглибленні двостороннього діалогу, повідомляє департамент прес-служби АП.
Співрозмовники приділили значну увагу питанням розвитку торговельно-економічної співпраці, відзначивши позитивну динаміку двостороннього товарообігу в поточному році. У цьому контексті позитивно оцінено результати засідання Міжурядової українсько-в’єтнамської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулося в жовтні нинішнього року в Києві. Було обговорено перспективи візиту Президента України до В’єтнаму у 2018 році.
У бесіді з новопризначеним послом Австралії Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку Австралією суверенітету й територіальної цілісності України, незмінну позицію щодо необхідності застосування санкцій до РФ. Посол зазначила, що Австралія проводитиме санкційну політику доти, доки РФ чинитиме агресію проти України. Австралійська сторона підтвердила продовження проекту підтримки протезування в Україні.
Обговорено також питання подальшої співпраці в межах Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу МН17. Глава держави підтвердив запрошення прем’єр-міністру Австралії здійснити візит до нашої країни.
Сторони обговорили підготовку до участі української команди воїнів-героїв у наступних Іграх нескорених у Сіднеї. Також було відзначено важливу роль, яку відіграє українська діаспора в житті Австралії.
Під час розмови з послом Іспанії Сильвією Кортес Мартін співрозмовники підтвердили обопільну незмінну підтримку територіальної цілісності України та Іспанії, зокрема в контексті останніх подій в Каталонії. Глава держави висловив сподівання, що Іспанія й далі підтримає санкції проти РФ через її агресію проти України. Своєю чергою, іспанський дипломат подякувала за надзвичайну підтримку територіальної цілісності Королівства.
Петро Порошенко та Сильвія Кортес Мартін дійшли згоди про наявність значного потенціалу для поглиблення взаємодії між Україною та Іспанією в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Було також відзначено важливість підтримання регулярних контактів на найвищому рівні, зокрема шляхом обміну візитами на найвищому рівні.
Президент висловив переконання, що найближчим часом буде знайдено позитивне рішення за Угодою про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що забезпечить її підписання.
Петро Порошенко подякував Королівству Іспанія та Австралії за співавторство в проекті оновленої резолюції «Ситуація з правами людини в АР Крим та місті Севастополь, Україна», внесеної Україною на розгляд 72-ї Генеральної Асамблеї ООН. А також висловив сподівання на підтримку Республікою Індонезія та Соціалістичною Республікою В’єтнам зусиль міжнародного співтовариства в захисті прав і свобод жителів окупованого Росією Криму.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»