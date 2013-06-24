Відтепер фахівці зможуть надавати послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у понад 60 військових частинах, навчальних центрах та шпиталях. Послуга розширюється на більшу кількість військових частин (підрозділів) ЗСУ, зокрема військові шпиталі та навчальні центри згідно з урядовим рішенням, яке ініціювало Мінсоцполітики.

Торік у грудні Мінсоцполітики, Міноборони та Командування медичних сил ухвалили рішення долучити до участі в експериментальному проєкті п’ять шпиталів. Протягом січня — березня 2025 року соціальні послуги у шпиталях отримали понад 2 тисячі військових.

Саме високий показник звернень до фахівців — надавачів цієї соціальної послуги продемонстрував необхідність залучати військові медичні заклади до участі у проєкті.

«Досвід показав, що наші захисники мають багато соціальних, побутових, організаційних питань, які їм важко вирішити самостійно, перебуваючи на службі, а надто якщо вони з пораненнями потрапляють до шпиталів. Тому ми започаткували таку ініціативу, щоб надавати супровід одразу в місцях дислокації, а також у шпиталях. Захисники мають відчувати підтримку на всіх етапах служби, хоч би з якими труднощами та випробуваннями вони зіткнулися.

Не менш важлива й допомога їхнім рідним, які залишаються вдома, — батькам похилого віку чи дружинам з дітьми, на плечі яких лягають усі соціально-побутові труднощі», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, експериментальний проєкт із надання послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах розпочався у грудні 2023 року. Цю послугу отримали вже 20 тисяч військових у частинах та з’єднаннях, повідомляє Мінсоцполітики.